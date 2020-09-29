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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ١٠ أطنان مخلفات في حملة نظافة وتسوية طرق بالوحدة المحلية بالمريج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بحملة نظافة لجرد وتسوية طريق (سسل- شبين- كفر حمزة- الشوبك) بالوحدة المحلية بالمريج.
تأتي الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد المحمدي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، حيث تم رفع ما به من مخلفات، كما تم ردم الحفر بالطريق ورفع ما به من مخلفات بحمولة 10 أطنان.
تمت الحملة بمعدات الوحدة وبمعرفة مسؤول الحملة ومتابعة وحضور الدكتور مجدى البكري، نائب رئيس المركز والمدينة، وإشراف عبدالهادي موسى، رئيس الوحدة المحلية بالمريج.
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