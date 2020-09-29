شكرا لقرائتكم خبر عن ١٦0 مليون جنيه و ٦٨ ألف حصيلة طلبات التصالح على مخالفات البناء في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة في بيان لها ان إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، بلغ ٤١٠٨١ طلبا من مراكز قنا التسعة، بينما بلغت جملة المبالغ التي جرى تحصيلها لهذه الطلبات ١٦٠ مليون و٦٨ ألف جنيها

وأضاف البيان أن مركز أبوتشت يتصدر المراكز الأكثر تقدما بطلبات التصالح بعدد ٨٨١١ طلبا، بينما يليه على التوالي بندر ومركز قنا بعدد ٧٦٦٩ طلبا ثم قوص ٤٩٤٩ طلبا ثم نجع حمادى بواقع ٤٥٤٥ طلبا للتصالح على مخالفات البناء

وأوضح أن كافة الوحدات المحلية لمراكز قنا التسعة، ستواصل تلقي طلبات التصالح على البناء حتى يوم 30 اكتوبر الجاري، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء