شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري يكشف كواليس دوره في مسلسل «الملك» الخميس عبر «لايت شو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يحل الفنان ماجد المصري ضيفًا على برنامج «لايت شو» الذي تقدمه آية غرياني وأميرة عدلي على قناة «الحياة»، الخميس المقبل، الموافق 1 أكتوبر، في تمام العاشرة مساء.
يتحدث ماجد، خلال اللقاء، عن مسلسل «الوجه الآخر» وكواليس مشاركته فيه، وتفاصيل تجربة التأليف الدرامي، كما يكشف كواليس دور قائد الهكسوس، الذي من المقرر أن يقدمه في مسلسل «الملك»، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف لموسم رمضان 2021.
يذكر أن برنامج «لايت شو» يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.
يعرض البرنامج على قناة «الحياة» أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.
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