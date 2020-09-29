شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تهنئ مصر لاستضافة منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح أمس بمقر المجلس بالقاهرة السيدة غاده والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في أول زيارة لها بعد توليها المنصب الأممي ، وشارك في اللقاء السفير د. احمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، و السيدة كريستينا البرتين ممثلة المكتب الاقليمي لمنظمة unodc لمنطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك لدعم المرأه في مجالات الحماية من العنف ، ونظم العدالة الجنائية ، ودور المرأة في حماية الأسرة من مخاطر التطرف، بالاضافة الى دورها الهام فى مكافحة الفساد . وفي البداية رحبت الدكتوره مايا مرسي بالسيدة غاده والي في أول زياره لها للمجلس بعد توليها منصبها الجديد ، معربه عن سعادتها بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات ، متوجهة بالشكر للدكتوره غاده والي علي مساندتها الدائمه لجهود المجلس للنهوض بالمرأه المصرية وتحسين أوضاعها وتذليل كافة التحديات امامها ، متطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب .

ومن جانبها هنأت غادة والي المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية علي جهود انشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ودخول النظام الأساسي حيز النفاذ وبدء المنظمة عملها واستضافة مصر مقرها الدائم وأكدت علي تقديم كل سبل الدعم و التعاون في مجال صياغة السياسات الداعمة للمرأة من اجل حمايتها ودمجها في برامج التنمية وذلك في مجالات العمل المشتركة.

وأشار السفير أحمد ايهاب جمال الدين الى الجهود الحثيثة التي تمت على مدار عام ونصف حتى تخرج المنظمه الى النور ، مشيرا الى أن إنشاء منظمة تنمية المرأة جاء نتيجة جهود مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء إطار شامل لتعزيز وتحسين وضع المرأة وتطورها في الدول الأعضاء في المنظمة.