لمساعدتها والدتها فى «فرش الأحذية» .. محافظ البحيرة يكرِّم «طالبة الطب» (صور)

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن لمساعدتها والدتها فى «فرش الأحذية» .. محافظ البحيرة يكرِّم «طالبة الطب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكريم الطالبة آية طه حسين، ابنة مركز شبراخيت، الحاصلة على ٩٩.٥٪ في الثانوية العامة، باعتبارها نموذجًا مشرفًا يُحتذى به في تحدي الظروف الصعبة والجد والمثابرة.
وقال المحافظ إن الطالبة تمتلك إرادة وإصرار على النجاح والتفوق مواجهة الظروف الصعبة للوصول إلى الهدف الذي تحلم به، وتفوقت بجدارة وحصلت على ٩٩.٥٪ في الثانوية العامة، والتحقت بكلية الطب رغم الظروف الصعبة التي واجهتها بمرض الأب ومساعدتها للأم في العمل بشرف.
جاء التكريم خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم في قصر ثقافة دمنهور في إطار الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، وقام المحافظ بتكريم الطالبة مع زملائها من أوائل الطلاب بالمحافظة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر لمساعدتها والدتها فى «فرش الأحذية» .. محافظ البحيرة يكرِّم «طالبة الطب» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.