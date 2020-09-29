لمساعدتها والدتها فى «فرش الأحذية» .. محافظ البحيرة يكرِّم «طالبة الطب» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكريم الطالبة آية طه حسين، ابنة مركز شبراخيت، الحاصلة على ٩٩.٥٪ في الثانوية العامة، باعتبارها نموذجًا مشرفًا يُحتذى به في تحدي الظروف الصعبة والجد والمثابرة.

وقال المحافظ إن الطالبة تمتلك إرادة وإصرار على النجاح والتفوق مواجهة الظروف الصعبة للوصول إلى الهدف الذي تحلم به، وتفوقت بجدارة وحصلت على ٩٩.٥٪ في الثانوية العامة، والتحقت بكلية الطب رغم الظروف الصعبة التي واجهتها بمرض الأب ومساعدتها للأم في العمل بشرف.

جاء التكريم خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم في قصر ثقافة دمنهور في إطار الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، وقام المحافظ بتكريم الطالبة مع زملائها من أوائل الطلاب بالمحافظة.

لمساعدتها والدتها فى «فرش بيع الأحذية» .. محافظ البحيرة يكرِّم «طالبة الطب»

لمساعدتها والدتها فى «فرش بيع الأحذية» .. محافظ البحيرة يكرِّم «طالبة الطب»

لمساعدتها والدتها فى «فرش بيع الأحذية» .. محافظ البحيرة يكرِّم «طالبة الطب»