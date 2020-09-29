شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية عن إدارة المشروعات الصغيرة في كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت الوحده المحليه لمركز ومدينة كفر شكر ندون تثقيفيه حول برنامج مشروعك بالوحدة المحلية بالمنشاة الكبرى بتوجيهات من الواء عبدالحميد الهجان بهدف الاهتمام والتطوير المستمر الذي توليه أجهزة الدولة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وفي إطار تبنى الوزارة لمبادرة مشروعك. وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن يوجد خطة لعقد ندوات تثقيفية حول برنامج مشروعك بكافة الوحدات المحلية والمدينة أيضا وناشد كل من يسعى إلى تحقيق حلم مشروعه الخاص الاهتمام في الاشتراك وحضور هذه الندوات لما لها من أهمية كبيرة لأصحاب تلك المشروعات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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