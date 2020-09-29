شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الإعلانات غير المرخصة بشوارع كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة المحلية في مدينة كفر شكر حمله استهدفت إزالة جميع الاعلانات الغير مرخصة بالطرق والشوارع تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة كما تم رفع ثلاثون لافتة دعائية بعددا من الطرق والشوارع والميادين خاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس الشيوخ وآخرين.

وأعلن اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة أنه من يرغب في وضع اعلان يتوجه بطلب رسمى إلى مقر الوحدة المحلية التابعة لها لاتخاذ الاجراءت القانونية حيالها والعمل بصفة رسمية حتى لا يعترضه أحدا يسبب مخالفته القانون المنظم لذالك حفاظا على حقوق الدولة.

كما قامت الأجهزة المحلية بالتنسيق مع قسم المتابعة بعمل حصر المحلات الغير مرخصة والإشغالات بالوحدة المحلية في بعض القرى حيث تم المرور على قرية اسنيت وعزبة اللامعى بهدف تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية.

وفى مدينة طوخ قامت الوحده المحليه بازالة اللافتات الخاصه بالدعايه الانتخابيه بشوارع المدينه لمرشحى النواب والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ببدء الدعاية الانتخابية في الخامس من شهر أكتوبر.