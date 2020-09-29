شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن والجمهوري بدمياط .. ديربي ساخن علي المقاعد الفردية بالنواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الساحة السياسة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط مباراة ساخنة من نوع خاص بين حزبي مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري للفوز بأكبر عدد من المقاعد الفردية بدائرتي المحافظة .

فحزب مستقبل وطن يخوض الانتخابات بروح معنوية مرتفعة بسبب اكتساحها مؤخرا لكافة مقاعد مجلس الشيوخ الثلاثة المقررة للمحافظة، حيث دفع الحزب على القائمة الوطنية بنصف العدد المخصص للمحافظة وعدده ستة مرشحين عن دمياط، ويتصدر القائمة أمين الحزب بالمحافظة محمد الحصي والدكتور أسامة العبدوهم نواب حاليين والدكتور هناء فاروق، وعلي المقاعد الفردية دفع مستقبل وطن على الدائرة الأولي أيمن رخا ومحمد مصطفي الماشطه، بينما رشح سمير التلباني ومجدي البساطي على الدائرة الثانية .

أما حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة فيدخل معركة اثبات الوجود لأمانته الوليدة بالمحافظة أملا في اقتناص مقاعد فردية بعد خلو القائمة الوطنية من مرشحين عن حزب الشعب الجمهوري، حيث دفع الحزب بأمينه الحالي محمد قابيل البنا رجل الأعمال على المقاعد الفردية بالدائرة الثانية، كما دفع برجل الأعمال محمد سامي سليمان على المقاعد الفردية بالدائرة الأولي، ويراهن حزب الشعب الجمهوري على كسب الجولة الانتخابية لمرشحيه معتمدا على نجاحه في اختيار كوادر تتمتع بشعبية وقبول جماهيري ضمن تشكيلاته الحزبية بمختلف أنحاء المحافظة , وما صاحبه من تجاوب شعبي ملحوظ في الشارع الدمياطي .

كانت القائمة الوطنية قد أعلنت أسماء مرشحيها عن محافظة دمياط والتي ضمت 3 نواب حاليين هم محمد الحصي والدكتور أسامة العبدوايفيلين متي بطرس، فضلا عن اللواء على العساس ورحاب موسي والدكتورة هناء فاروق، كما أغلق باب تلقي أوراق القبول للترشح أبوابه على 90 مرشحا، منهم 41 مرشحا بالدائرة الأولي وتضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفر البطيخ وتوابعها، والدائرة الثانية وتضم كفر سعد وفارسكور والزرقا، وتأتي دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراءها نوفمبر المقبل.