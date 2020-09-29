«المحمدى» يجتمع بفريق الأزمات والكوارث لوضع حد للإشغالات في شبين القناطر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر اجتماعا حضره موظفي الاقسام الميدانية «الازمات والكوارث والاشغالات والنظافة» بالمجلس لوضع خطة زمنيه للتعامل الفوري لنظافة الشوارع والميادين منطقة ثم الاخري وكذا رفع الاشغالات ومتابعتها على مدار اليوم. وطالب «المحمدى» من مديرى الادارات وضع خطط لتشجير بعض الميادين والحدائق بداية من حديقة عزبة اليمن امام مدرسة الشهيد محمد صلاح الصواف الاعدادية بالمدينة. وفى السياق شنت الوحدة المحليه لمركز ومدينة بنها حمله لرفع الاشغالات بمنطقة التأمين الصحي وقال المهندس على عبدالستار رئيس المدينه ان العمل مستمر على مدار اليوم في جميع مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمجلس والاجهزة المعاونه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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