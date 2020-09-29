شكرا لقرائتكم خبر عن «بصّلي وقلبي مرفرف وطايرة».. منة عبدالعزيز تظهر بالحجاب باكية بعد تأهيلها من الاعتداء الجنسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهرت منة عبدالعزيز الشهيرة بـ«فتاة تيك توك»، في مقطع فيديو جديد، عقب خصوعها لبرنامج تأهيل «المرأة المعنّفة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عقب اتهامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، والتحريض على الفسق.

ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع الصور الشهير إنستجرام، ظهرت فيه مرتدية الحجاب، وهى تبكى قائلة: «أنا فرحانة أوى إنى بصلى وعارفة ربنا، أنا بصلى يا جماعة والله، بصلى كتير والله العظيم، قلبى مرفرف وطايرة».

جاء ذلك بعد ظهورها منذ أيام في فيديو، تحدثت فيه عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسى الذي خضعت له، مؤكدة أن البرنامج أثر بشكل كبير في تغيير حياتها للأفضل، الأمر الذي جعلها تشعر بالسعادة لهذا التغيير.

كانت قد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل منة عبدالعزيز فتاة «التيك توك» بعد إعادة تأهيلها نفسيا، وذلك بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد صديقها داخل أحد فنادق الهرم، وأنهى قسم شرطة الطالبية إجراءات خروجها بعد أن تسلمتها المحامية هدى نصر الله.

يذكر أن النيابة العامة قررت إيداع منة عبدالعزيز أحد مراكز الاستضافة بوزارة التضامن الاجتماعي لإعادة تأهيلها بدلًا من الحبس الاحتياطي.

كانت النيابة العامة أحالت 6 متهمين متورطين بتعذيب المجني عليها منة عبدالعزيز إلى المحكمة الاقتصادية في الاتهامات المنسوبة إليهم.

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