شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين القناطر يؤكد على تحسين مستوى الإشغالات والنظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، اجتماعا مع موظفي الاقسام الميدانية «الازمات والكوارث- الاشغالات- النظافة» بالمجلس لوضع خطة زمنيه للتعامل الفوري لنظافة الشوارع والميادين منطقة ثم الاخري وكذا رفع الاشغالات ومتابعتها على مدار اليوم. وناقش الإجتماع وضع خطط لتشجير بعض الميادين والحدائق بداية من حديقة عزبة اليمن امام مدرسة الشهيد محمد صلاح الصواف الاعدادية بالمدينة طبقا للوائح والقوانين.

تتم الاعمال تحت الاشراف المباشر من السيد اللواء رئيس مركز ومدينة شبين القناطر . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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