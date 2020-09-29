شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أبناء مصر يتقدم بطعن على قرار استبعاد قائمة الصعيد بانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار إيهاب وهبي، مساعد الأمين العام لحزب أبناء مصر، عضو المفوضية العليا للانتخابات بالحزب، بأن الممثل القانوني لقائمة أبناء مصر والمستقلين لقائمة جنوب ووسط الصعيد قدم صباح اليوم صحيفة الطعن بمجلس الدولة، بعد أن تمت معرفة أسباب رفض قبول القائمة، والتى تنحصر في خلو بعض الملفات من أوراق تمت مراجعتها واستكمالها بالفعل.

وأشار «وهبى» إلى أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، والتى تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أنه يحق لكل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

وأن المادة (13) من قانون الهيئة، نصت على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.