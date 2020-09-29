شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة لافتات الدعاية الانتخابية لمجلس النواب بطوخ لمخالفة قرارات الوطنية للانتخابات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمتابعة إزالة الدعاية الانتخابية التي بدأت بالمخالفة لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. وتمت إزالة الدعاية الانتخابية بشوارع مدينة طوخ، وتهيب رئاسة مركز ومدينة طوخ بباقى المرشحين سرعة إزالة اللافتات والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات. واستجاب أصحاب الخدمات الفراشات ومرشحى مجلس النواب ٢٠٢٠ بالالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ببدء الدعاية الانتخابية في الخامس من أكتوبر المقبل، وقاموا برفع لافتات الدعاية. إزالة الدعاية الانتخابية بشوارع مدينة طوخ بالقليوبية إزالة الدعاية الانتخابية بشوارع مدينة طوخ بالقليوبية إزالة الدعاية الانتخابية بشوارع مدينة طوخ بالقليوبية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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