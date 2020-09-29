شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تسجيل الرغبات بموقع تنسيق الدبلومات الفنية الإلكترونى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية، لتسجيل رغباتهم اعتباراً من غد الأربعاء، حتى يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، وهي على النحو التالي: ‏1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وهى مؤهل دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر. 2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها مؤهلات دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر. 3 -دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات. Advertisements دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز 60% 4 -دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75 % فأكثر 5 -الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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