شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة فرنسية تونسية تكشف مؤامرة جماعة الإخوان ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف منذر قفراش رئيس المنتدى الدولى لمقاومة التطرف بفرنسا، رئيس جبهة إنقاذ تونس، عن خطة وضعها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية لبث الفوضى بالدولة المصرية، قائلاً: "بناء على معلومات دقيقة وصلت لى من أطراف مطلعة عن وجود مخطط يشرف عليه التنظيم الدولى للإخوان بتمويل قطرى يهدف لإحداث الفتنة فى مصر عبر بث الشائعات وإعادة بث فيديوهات لمظاهرات حصلت إبان ثورة يناير فى مصر، وتسويقها على أنها مظاهرات تحدث اليوم فى مصر ضد النظام المصرى والرئيس السيسي".

وقال "قفراش"، فى بيان: وتتولى قناة الجزيرة وقنوات الإخوان وشبكات إعلامية على السوشيال ميديا مقرها بأوروبا وتحديدا لندن تسويقها للرأى العام الدولى تستهدف تجييش منظمات حقوق الإنسان ضد مصر وإتهام السلطات المصرية بقمع المظاهرات ثم الدخول فى صدام مع الأمن المصرى والجيش المصرى، ويهدف المخطط لإشعال الفتنة فى مصر والسماح لمجموعات مسلحة تنفيذ اغتيالات بمصر واقتحام السجون لإطلاق سراح قيادات الإخوان المسلمين والإرهابيين واتباع المخطط الذى نفذ بسوريا حتى ضرب الدولة المصرية".

وأوضح "قفراش"، أن الهدف الأبعد لجماعة الإخوان ومن يمولها هو تقسيم مصر وفى مرحلة ثانية من المخطط تتولى اللجان الإخوانية الممولة بإغراء البسطاء المصريين بالمال للخروج فى مظاهرات بعد صلاة الجمعة فى كل ربوع مصر، بينما يكون بينهم مندسون مسلحون مهمتهم خلق مناوشات مع الأمن المصرى والجيش وحرق المقرات وقتل المصريين لاتهام الدولة بقتلهم وإشعال الشارع بكل الطرق".