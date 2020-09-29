شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، حيث وصل حتى الآن 103 عربات ذات تهوية ديناميكية (عادية) من الصفقة، ويتوافد على هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر، حيث وصل منذ أيام دفعة تضم 22 عربة.

وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

وتبدأ هيئة السكة الحديد اعتبارا من الأربعاء المقبل، الدفع بقطارات روسية جديدة للخدمة مع مد مسير بعض القطارات العاملة حاليا على خط الصعيد، وتشمل تعديلات جداول تشغيل القطارات ابتداء من الأربعاء المقبل مد مسير قطاري 1004/1005 لأسوان بدلا من أسيوط بحيث يقوم من القاهرة إلى أسوان قطار 1004 الساعة 9:30 صباحًا، ليصل أسوان 11:10 مساء ويقوم من أسوان قطار 1005 الساعة 11:30 صباحا، ويصل القاهرة 12:50 مساء بعد منتصف الليل.