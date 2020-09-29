شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع طقسا حارا اليوم وشبورة مائية.. والقاهرة تسجل 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يسود أمس الاثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.