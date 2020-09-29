شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم لقاءً لإقامة شبكات تعاون بين مؤسسات التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة اللقاء الاستشارى الافتراضى حول "تأسيس كراسى اليونسكو فى الجامعات المصرية لدعم خطة مصر2030 للتنمية المستدامة" خلال الفترة من 24 حتى 28 سبتمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بحضور الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، و الدكتورة هالة على الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

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وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى تناول اللقاء أهمية كراسى اليونسكو، ودورها فى إقامة شبكات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبناء قدراتها، وتعزيز التعاون الدولى والتواصل بين الجامعات فى جميع أنحاء العالم، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية عبر تبادل المعرفة والعمل التعاونى.

يذكر أن كراسي اليونسكو هي برنامج تم إنشاؤه 1992 بهدف تقوية قدرات التعليم العالي، وتبادل المعارف والتواصل بين الجامعات، ويتضمن شبكات تغطية لجميع اختصاصات اليونسكو، كالتعليم والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والثقافة والاتصال، بهدف تعزيز التقدم العلمي، ونقل المعرفة من خلال تسهيل الاطلاع على خبرات الأشخاص المتميزين في التخصصات الهامة، إضافة الى مساعدة الدول في دعم قدراتها البحثية والتدريبية.