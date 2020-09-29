شكرا لقرائتكم خبر عن "فنون تطبيقية حلوان" تنظم ورشتي عمل عن إعادة تدوير "مخلفات الملابس والخشب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية بإدارة المهندس سامح أدوارد، والدكتور عماد عزيز، ورشتي عمل عن إعادة تدوير كل من "مخلفات الملابس" و"مخلفات الخشب".

وتضمنت الورشتان عرض الكثير من الأفكار والنماذج، المقدمة من طلاب وخريجي قسمي الملابس الجاهزة والتصميم الداخلي والأثاث بالكلية، وجاءت مخرجات الورش بنتائج وتوصيات عن عمليات إعادة التدوير وخاصة بمركز مدينة الخصوص والتي تضم مقر ورش مؤسسة اضواء المستقبل للتنمية، والتي تهتم بتدريب السيدات في مدينة الخصوص على عمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

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وتسهم هذه الورش في استغلال طاقات وإمكانيات السيدات داخل المجتمع وصقل قدراتهم على استثمار الإمكانيات البيئية المحيطة بهم، والمساهمة في نشر ثقافة الجمال والذوق الراقي في المجتمع.