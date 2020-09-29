"فنون تطبيقية حلوان" تنظم ورشتي عمل عن إعادة تدوير "مخلفات الملابس والخشب"

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وتضمنت الورشتان عرض الكثير من الأفكار والنماذج، المقدمة من طلاب وخريجي قسمي الملابس الجاهزة والتصميم الداخلي والأثاث بالكلية، وجاءت مخرجات الورش بنتائج وتوصيات عن عمليات إعادة التدوير وخاصة بمركز مدينة الخصوص والتي تضم مقر ورش مؤسسة اضواء المستقبل للتنمية، والتي تهتم بتدريب السيدات في مدينة الخصوص على عمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وتسهم هذه الورش في استغلال طاقات وإمكانيات السيدات داخل المجتمع وصقل قدراتهم على استثمار الإمكانيات البيئية المحيطة بهم، والمساهمة في نشر ثقافة الجمال والذوق الراقي في المجتمع.
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