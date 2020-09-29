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"الهجرة" تنظم زيارة إلى قصر عابدين لوفد شباب الدارسين بالخارج.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة لوفد من شباب الدارسين في الخارج المتواجدين بمصر حاليًا، إلى قصر عابدين الأثري بوسط القاهرة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة.

وتم اصطحاب الوفد الشبابي في جولة شملت كافة أروقة القصر مع تقديم شرح واف عن تاريخ كل غرفه وقاعاته ومقتنياته الأثرية النادرة التي تم جمعها من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن طرازه المعماري الفريد، الذي يحاكي في تصميمه قصر فرساى الشهير في فرنسا.

وخلال الجولة، وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم حديثها إلى الشباب قائلة: "هذه هي مصر وطنكم وعليكم أن تفخروا بقوتها وعظمة مكانتها عبر العصور المختلفة، وهذا الصرح التاريخي الكبير خير دليل على ذلك".

وشددت وزيرة الهجرة على أن شباب مصر لابد أن يضطلعوا بالمسئولية في الترويج خارجيًا لما شاهدوه من عظمة وجمال ينافس كبرى دول العالم، بما يؤكد أن مصر هي مهد الحضارة وحاضنة الثقافات المختلفة بما يفند أي شائعات مغلوطة يتم تداولها.

من جانبهم، أعرب الشباب عن انبهارهم الشديد بما شاهدوه من عظمة وإبداع القصر ودقة تصميماته وديكوراته الداخلية ومهارة الفنانين العالميين الذين قاموا بتشييده خلال حقبة هامة من تاريخ مصر الحديث، كما أشادوا بالحالة الفنية التي ظهر بها القصر، والتي تشير إلى الأيدي الماهرة المصرية التي قامت بترميم هذا الصرح الذي أنشئ منذ أكثر من 150 عامًا، وجهد رئاسة الجمهورية في الحفاظ على هذا الأثر المميز وما يحتويه من نوادر الفن العالمي.

ويعد قصر عابدين أحد أبرز القصور الرئاسية في مصر والمعروف باسم "جوهرة القرن التاسع عشر"، وصمم القصر على الطراز النيو كلاسيكي الفرنسي بواسطة مهندسيين ومعماريين وفنانين من عدة دول بإشراف المهندس الفرنسي "ليون روسو".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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