شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يؤكد اهتمام الوزارة بتحسين مستوى خدمات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكل المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن، جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية مع المهندسة غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمقر الوزارة،لمتابعة الجهود التى تقوم بها وزارة الإتصالات خلال الفترة الجارية فى دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة ومنها وزارة التنمية المحلية وكذلك بالمحافظات .

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة التعاون المشترك بين الوزارتين في الفترة القادمة وصياغتها في بروتوكول تعاون لمبادرة تطوير وحدات التحول الرقمي وبناء قدرات العاملين بالمحافظات والمديريات التابعه لها ، ومنها برنامج تدريب المسئول الحكومى المحترف لتدريب المتعاملين في الصف الأمامي مع خدمات المواطنين والذي يتم بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب 200 من كل محافظه أونلاين .

وتطرق اللقاء أيضاً إلى البرنامج الجارى إعداده لتدريب نحو 80 موظفاً بـ5 محافظات والمخطط البدء فى المرحلة الثانية لمنظومة التٱمين الصحى الشامل وذلك على إدارة المشروعات ولوجستياتها إلكترونياً بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ممثلة فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وكذا التعاون فى تطوير مراكز تدريب المحافظات تكنولوجياً ومؤسسياً وربطها بشبكة الكترونية مع مركز سقارة.

كما استعرض اللقاء إمكانية التعاون بين الوزارتين لتٱهيل العاملين بوحدات الخدمات الجماهيرية والمراكز التكنولوجية فيما يخص التعامل مع الحاسب الآلى علي غرار شهادة ال icdl ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمعامل الحاسب الألي بمركز سقارة والمستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية بالمركز . وخلال اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوى بالتعاون والدعم الذى يقدمه المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإدارة المحلية فيما يخص استخدام الميكنه في أداء الخدمات المحلية والإرتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقى وأداء تلك الخدمات لتقديم الخدمات بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات ومتابعه وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأى المواطن في الخدمات وآليات تقديمها.