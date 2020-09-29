شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تهنئ مصر على استضافة منظمة تنمية المرأة التابعة لـ"التعاون الإسلامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس بالقاهرة الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وشارك في اللقاء السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، وكريستينا البرتين ممثلة المكتب الاقليمي لمنظمة unodc لمنطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك لدعم المرأة في مجالات الحماية من العنف، ونظم العدالة الجنائية، ودور المرأة في حماية الأسرة من مخاطر التطرف، بالاضافة الى دورها الهام فى مكافحة الفساد .

ومن جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتورة غادة والي في أول زيارة لها للمجلس بعد توليها منصبها الجديد، معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، متوجهة بالشكر للدكتورة غادة والي علي مساندتها الدائمة لجهود المجلس للنهوض بالمرأة المصرية وتحسين أوضاعها وتذليل كافة التحديات أمامها، متطلعة لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب .

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ومن جانبها، هنأت الدكتورة غادة والي المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية على جهود إنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي، وبدء المنظمة عملها واستضافة مصر مقرها الدائم، وأكدت علي تقديم كل سبل الدعم والتعاون في مجال صياغة السياسات الداعمة للمرأة من اجل حمايتها ودمجها في برامج التنمية وذلك في مجالات العمل المشتركة.

وأشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين الى الجهود الحثيثة التي تمت على مدار عام ونصف حتى تخرج المنظمة إلى النور، مشيرا إلى أن إنشاء منظمة تنمية المرأة جاء نتيجة جهود مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء إطار شامل لتعزيز وتحسين وضع المرأة وتطورها في الدول الأعضاء في المنظمة.