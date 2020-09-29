أمن المنافذ يضبط بضائع مُهربة قيمتها مليون جنيه خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب ضُبط خلالها (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في جميع المضبوطات مليون جنيه.
وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 7 قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية).
ونجحت الحملات في تنفيذ 100 حكم قضائي متنوع، وضبط 423 مخالفة مرورية متنوعة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
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