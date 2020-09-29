شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة يستقبل طلاب تنسيق الدبلومات والمعاهد الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أنه مع أعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أنطلاق تنسيق الدبلومات والمعاهد، اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتي ٧ اكتوبر تم رفع درجة الاستعداد بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة لاستقبال طلاب مرحلة الدبلومات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية داخل مكتب التنسيق و بمواعيد العمل داخل مكتب التنسيق مضيفا أن هذه المرحلة تستقبل أكبر عدد من الطلاب.

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أبنائه المتقدمين للمرحلة ضرورة إرتداء الكمامة والالتزام بقواعد عمل التنسيق مؤكدا على أن المكتب يعمل خلال العطلات الرسمية والإجازات .

هذا ووجه الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة منتسبي التنسيق اليدوي والالكتروني مراجعة جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال تنسيق الدبلومات والمعاهد

بالتنسيق اليدوي و التنسيق الالكتروني و الادارة الطبية وفقا لما هو متبع.