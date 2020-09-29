شكرا لقرائتكم خبر عن هموم «الصيادين» أمام مرشحي مجلس النواب بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«عزبة البرج» مدينة تابعة لمركز دمياط، وتعد قلعة للصيد حيث تمتلك ثلثي حجم أسطول الصيد المصري، يعمل أهلها في حرفة الصيد جنبا إلى جنب بجوار صيادي الرطمة وكفرحميدو والشيخ درغام وطبل وشطا، ويحمل المئات من الصيادين سلسلة من الهموم بسبب معاناتهم فيما يخص تصاريح الصيد وقلة الرزق وارتفاع القيم الايجارية للمزارع وارتفاع أسعار الخامات وغيرها من المشكلات التي يضعها الصيادون أمام مرشحي مجلس النواب للدائرة الأولي الذين حرص بعضهم على زيارة هذه المناطق والتحاور مع أهلها مع وعود بالسعي لتذليل عقباتهم وحل مشاكلهم المتفاقمة حال الفوز بمقعد مجلس النواب.

ومدينة عزبة البرج نفسها ليست مطمعا لمرشحي النواب بشكل كبير نظرا لعدم اهتمامهم بالخروج للتصويت وهو ما يؤكده معدلات التصويت بلجان المدينة بخلاف سلسلة القري الملاصقة لها والممتدة بطول طريق عزبة البرج بدءا من قرية الخياطة ووصولا بعزبة البرج، وهذه القري تتسم بالثقل التصويتي واهتمام أهلها بالخروج للتصويت بلجان الانتخاب، ويعد النائبين والمرشحين الحاليين ضياء الدين داود وايفيلين متي بطرس وضياء على بصل الأكثر تواصلا مع أهالي هذه المنطقة- حسب تأكيدهم.

كانت القائمة الوطنية قد أعلنت أسماء مرشحيها عن محافظة دمياط والتي ضمت 3 نواب حاليين هم محمد الحصي والدكتور أسامة العبدوايفيلين متي بطرس، فضلا عن اللواء على العساس ورحاب موسي والدكتورة هناء فاروق، كما أغلق باب تلقي أوراق القبول للترشح أبوابه على 90 مرشحا، منهم 41 مرشحا بالدائرة الأولي وتضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفر البطيخ وتوابعها، والدائرة الثانية وتضم كفر سعد وفارسكور والزرقا، وتأتي دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراءها نوفمبر المقبل.