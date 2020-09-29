شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو دمياط يغازلون بلد عصام الحضري لكسب أصواتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كفر البطيخ» مدينة التابعة لمحافظة دمياط، عاشت عمرها جزءا من دائرة كفر سعد، وتردد اسمها خلال السنوات الأخيرة لكونها مسقط رأس عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري المخضرم.

التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية دفع كفر البطيخ لتكون جزءا من الدائرة الأولي التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة، ونظرا لكثرة توابعها مثل الركابية وأم الرضا وجمصة، ولكثافتها التصويتية وحرص أهلها التاريخي على الخروج للجان الانتخاب والإدلاء بأصواتهم، فأصبحت أصوات تلك المدينة هي كلمة السر في حسم نتيجة مقعدي الدائرة الأولي، وهو ما دفع عدد من مرشحي الدائرة الأولي أبرزهم ضياء الدين داود وياسر أبوهندية لتكثيف تواجدهم في المدينة والسعي لتربيطات مع العائلات الكبري ذات التأثير الانتخابي على باقي الناخبين، وشملت التربيطات أيضا التي يسعي لها مرشحو الدائرة الأولي مع مرشحي كفر البطيخ لتبادل الأصوات الانتخابية للقفز بمقعدي الدائرة لصالحهم.

وتواجه «كفر البطيخ» مشكلة خلال انتخابات الدائرة الأولي تتمثل في تفتيت الأصوات الانتخابية، نظرا لتعدد مرشحي المدينة وأبرزهم مسعود عبدالنعيم والدكتور عزمي سلامة وسامي بلح وعدي الألفي.

كانت القائمة الوطنية قد أعلنت أسماء مرشحيها عن محافظة دمياط، والتي ضمت 3 نواب حاليين هم محمد الحصي والدكتور أسامة العبد وايفيلين متي بطرس، فضلا عن اللواء على العساس ورحاب موسي والدكتورة هناء فاروق، كما أغلق باب تلقي أوراق القبول للترشح أبوابه على 90 مرشحا، منهم 41 مرشحا بالدائرة الأولي وتضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفر البطيخ وتوابعها، والدائرة الثانية وتضم كفر سعد وفارسكور والزرقا، وتأتي دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراءها نوفمبر المقبل.