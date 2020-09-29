شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الاجتماع الأمني والعسكري بين الأطراف الليبية بالغردقة لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني، وسط إجراءات امنية مشددة تتواصل بأحد فنادق الغردقة الشهيرة الاجتماعات بين وفود أمنية وعسكرية من ليبيا ، لعقد جلسات حوار لتأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت،و إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا ووضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة، وتأمين المواقع النفطية.

يشارك في الاجتماعات قادة عسكريون، وأمنيون تابعون للجيش الوطني ولحكومة الوفاق، وعدد من أمراء الحرب في بعض المدن الليبية وخصوصاً مصراته

وتستمر الاجتماعات حتي الخميس المقبل.