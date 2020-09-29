شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد طقس حار على القاهرة الثلاثاء والأربعاء وتنخفض الحرارة الخميس لتصل العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الغربية، نشطة على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وعلى مناطق من شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «33 – 24»، قنا «41- 26»، الأقصر «42– 26»، أسوان «42 – 28» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 28 )، السواحل الشمالية ( 90 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 20 – 14 ) .

أما غداً الأربعاء فيسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانا على السواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى بعض مناطق شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «34 – 24»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32– 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39- 28»، شمال الصعيد «39 – 24»، جنوب الصعيد «41 – 28» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 25»، الوجه البحرى «75 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «90 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «20 – 14» .

أما بعد غدً الخميس فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة .

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ومن المتوقع سقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد بنسبة (٣٠%) تقريبا .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون على: القاهرة الكبرى «32 – 24»، الوجه البحرى «32 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 28»، شمال الصعيد «36 – 24»، جنوب الصعيد «41 – 28» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 25»، الوجه البحرى «75 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .