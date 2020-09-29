الجريمة في 24 ساعة| قتل وذبح واختطاف واستغاثة فتاة من "عنتيل التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين 3 جرائم قتل اختلفت أسباب ارتكابها، ومقتل إرهابيين في القليوبية، واستغاثة فتاة من "عنتيل التجمع"، وحريق هائل بمصنع للسكر.

-الداخلية: مقتل إرهابيين اثنين خلال مداهمة أمنية بالقلج في القليوبية -(صور)

لقى اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة مصرعهما، عقب تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية، ومن المتورطين في استهداف المسيحيين، واستشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني.

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-جثة متحللة أسفل السرير.. لغز مقتل إثيوبية داخل شقتها بأرض اللواء

جثة في حالة تعفن ملفوفة داخل ملاءة أسفل سرير غرفة النوم، هكذا جاءت المعاينة الأولية لواقعة مقتل سيدة إثيوبية داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء، شمال الجيزة.

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-"الدم بقا ميه".. وصلة تأديب تنهي حياة شاب على يد أخيه وأعمامه بالصف

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات وفاة شاب بعد وصلة من الضرب على يد أفراد أسرته بمركز الصف، جنوب المحافظة.

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-مدرس في سوهاج يقتل شقيقته بعد رفضها إعداد الطعام

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الإثنين، المتهم في واقعة العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات متفرقة في منزل أسرتها، بقرية الحريدية دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

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-الأمن يفحص استغاثة فتاة من "عنتيل التجمع"

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تفحص أجهزة الأمن استغاثة فتاة بشأن تعرضها للاعتداء الجنسي على يد شخص وصفه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل التجمع".

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- خسائر حريق الخانكة تقدر بـ 5 ملايين جنيه

كشف مصدر بمجلس مدينة الخانكة في محافظة القليوبية، أن الخسائر المبدئية لحريق مخازن "الشركة العربية للتجارة الخارجية"، على طريق الخانكة - بلبيس، والمعروفة بين الأهالي بمصنع السكر، تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه، بعد انهيار المكان بالكامل.

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-ربطوه بعمود إنارة.. أهالٍ بالقليوبية يعتدون على متهم بسرقة "توكتوك"

ضبطت مجموعة من أهالي قرية عرب العليقات دائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، شابًا حاول سرقة "توكتوك" من قائده، بعد أن ألقى على وجهه مادة حارقة (شطة).

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-العثور على جثة فتاة مذبوحة داخل منزلها في المحلة الكبرى

شهدت قرية كفر قرطنة التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، العثور على جثة هامدة لفتاة مذبوحة بسلاح أبيض داخل منزلها.

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-"صراخ شقيقها وتجمع الأهالي".. قصة محاولة اختطاف طفلة في جنوب سيناء

ألقت شرطة جنوب سيناء اليوم الاثنين، القبض على صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، حاول اختطاف طفلة في أحد أحياء مدينة طور سيناء ليلة أمس.

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