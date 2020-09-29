وجبة كادت تودي بحياتها.. إنقاذ سيدة انفجرت أسطوانة غاز داخل منزلها بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، ربة منزل من الموت إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم محلية الصنع داخل غرفة بعقار بمركز العياط، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ سيدة تبلغ من العمر 51 سنة عن وجود انفجار بغرفة تقيم بها بالطابق الأرضي في عقار من 3 طوابق.

ووجه اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسرعة انتقال فرق الإطفاء مدعومين بقوات الإنقاذ بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب.

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وتبين بالفحص أن السيدة كانت تعد وجبة الطعام على أسطوانة محلية الصنع، وفوجئت بانشطارها نصفين بسبب سوء التصنيع.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الموقف سريعا، وإنقاذ السيدة، وانحصرت التلفيات في احتراق سجادة، وتم تنفيذ عملية التبريد.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد عطوية، مأمور مركز العياط، إلى النيابة العامة.