كورونا في 24 ساعة| الوفيات تتجاوز المليون.. وتطورات جديدة بشأن اللقاح وموعد ظهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، أمس الاثنين، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

فيما ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم على مستوى العالم جراء الإصابة بمرض كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد قد تجاوز حاجز المليون شخص.

وأظهرت بيانات الجامعة في وقت متأخر من مساء الإثنين أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في العالم منذ بداية الجائحة يزيد على 33.2 مليون حالة.

وربما يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة أعلى من ذلك بسبب وجود حالات غير مكتشفة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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