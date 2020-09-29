اليوم.. مصر للطيران تسير 42 رحلة دولية تقل 4900 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 42 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 4900 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، تونس، البحرين، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، موسكو)

كما تسير 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين إلى كل من أبوظبي والدمام وجدة، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان وطابا، و 5 رحلات شحن جوي.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.