شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «المعامل المركزية» تحصل على أول اعتماد بشرق المتوسط للكشف عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم اعتماد المعامل المركزية بوزارة الصحة كأول معمل في إقليم شرق المتوسط معتمد للتحليل البيولوجي للكشف على فيروس «كورونا».
وأوضحت وزيرة الصحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن هذا الاعتماد يؤهل مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد وعودة السياحة مرة أخرى حيث كانت تلك هي احتياجات المنظمين لتلك الأحداث الهامة.
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