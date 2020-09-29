شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تحذر المواطنين من التواجد خارج المنزل كثيرا في الشتاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين من التواجد في الأماكن المغلقة، وطالبتهم بالالتزام بارتداء الكمامة حال التواجد في هذه الأماكن، مضيفة أن هناك تخوفات عالمية بشأن زيادة أعداد إصابات فيروس «كورونا» خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

وقالت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة إم بي سي مصر: «في فترة الشتاء الناس بتحب تكون في أماكن مغلقة أكثر، وأنصحهم بعدم التواجد خارج المنزل كثيرا أو في أماكن مغلقة سيئة التهوية بدون كمامات».

وأكدت زايد الصحة أن توقعات زيادة أعداد المصابين في مصر بفيروس «كورونا» خلال فصل الشتاء المقبل مبني على أسس علمية ودلائل نتيجة أنه يشهد أيضا موسم الأنفلونزا الموسمية.