شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريق ترعه الزمر بالكوم الأحمر في أوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة متابعة رصف الطرق، والتأكيد على سرعة الإنتهاء منها في الموعد المحدد لها.

وفي ذلك الإطار، تم متابعة أعمال فرد الدقشوم بطريق ترعة الزمر بالكوم الأحمر مع مديرية الطرق بالجيزة، تمهيداً لبدء أعمال رصف الطريق بطول {2 كم٢} تقريباً، ضمن خطة رصف الطرق المعيبة بمركز ومدينة أوسيم، وذلك وتحت إشراف اللواء محمد عبدالحميد، رئيس مركز ومدينة أوسيم.