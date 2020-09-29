شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح تطوير شوارع جزيرة العرب والسودان والحمامصى بالجيزة × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير لعدد من الشوارع منها شوارع جزيرة العرب وجلال الدين الحمامصى والسودان، نظرا لسوء حالة الرصف بتلك المحاور المرورية الرئيسية، ما يؤثر على السيولة المرورية وحركة المشاة، فضلاً عن غياب اللمسة الجمالية بها، وهو ما جعل المحافظة تبدأ خطة لمعالجة ذلك بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية لتطوير تلك المحاور والحفاظ على النسق الحضارى والجمالى بها، وتحسين الرؤية البصرية لها.





ويعرض الخليج 365 ملامح التطوير المقرر تنفيذها بهذة المحاور المرورية:

1- أعمال التطوير تشمل 4 محاور مرورية، هى شارع النيل وجزيرة العرب وجلال الدين الحمامصى والسودان بالكامل.

2- الهدف تحقيق السيولة المرورية والصورة البصرية مع تخصيص أرصفة للمشاة وتوحيد النسق العام للطريق.

3- المحافظة أعطت أسبوعين إلى الشركة المسند إليها أعمال تطوير شارع جزيرة العرب للانتهاء من كل الأعمال.

4- إعادة إنشاء جزيرة وسطى بشارع جزيرة العرب ذات شكل جمالى.

5- زراعة أشجار جديدة وتوفير مسطحات خضراء بالشوارع.

6- توحيد مستوى الأرصفة وتوحيد ألوانها لتظهر بشكل حضارى.

7- إعادة رصف الشوارع المذكورة لتسهيل حركة المرور.

8- توفير أماكن انتظار للسيارات صف واحد موازى للرصيف.

9- التخلص من أماكن إشغالات المقاهى واستغلالها فى الحركة المرورية.

10ـ إعادة تنسيق الشوارع بالكامل لتظهر بصورة حضارية.