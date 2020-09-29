شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صرف معاشات أكتوبر والنفقات من بنك ناصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، بصرف معاشات اكتوبر للمستفيدين والنفقات بجداول منظمة اعتبارا من يوم الخميس المقبل.. ”الخليج 365” ينشر تقديرا معلوماتيا عن مواعيد صرف معاشات أكتوبر والنفقات من بنك ناصر فى نقاط محددة.
ويجرى صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقاً للشرائح المعلن اعتبار من يوم الخميس المقبل.
وسيتم الصرف للشريحة الأولى الأقل من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى يومى 1 و4 اكتوبر.
الصرف للشريحة الثانية الأكثر من ألف جنيه وحتى 2000 جنيه يومى 5 و6 من أكتوبر.
الشريحة الثالثة الأكثر من 200 جنيه اعتبارا من يومى 7 و11 من أكتوبر.
إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر.
صرف النفقات يوم 10 من كل شهر.
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