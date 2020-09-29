شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية طما تنظم الحفل السنوى لتكريم المتفوقين الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، عن موعد الحفل السنوي للمتفوقين 2020، وقالت المطرانية في بيان لها: "‏الحفل السنوي للمتفوقين ‎2020 للشهادات الإعدادية والثانوية والجامعية، يوم الخميس المقبل، حيث يبدأ الحفل بصلاة القداس الإلهي الساعة الثامنة صباحاً بحضور ومباركة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا إسحق أسففنا المكرم؛ وذلك بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، يليها مباشرةً تكريم أبناء الإيبارشية.

وقد أعلن الأنبا إسحق مطران طما وتوابعها، الجمعة 18 سبتمر عودة الأنشطة الكنسية ومدارس الأحد بنسبة 50%، التزاما بالقرار الصادر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال بيان الأنبا إسحق مطران طما وتوابعها: "الأباء الكهنة والخدام وشعب إيبارشية طمانعمة لكم وسلام؛ بناءً على ما ورد بالبيان الرسمي الصادر من كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بخصوص استئناف الخدمات والأنشطة الكنسية في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، تقرر السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد، وذلك بنسبة 50% بجميع كنائس الإيبارشية، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات المشار إليها أنفاً".

كما أصدر الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، قرارا بخصوص عودة الخدمات والأنشطة بالإيبارشية، وذلك بعد أن أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس قرار العودة للأنشطة بنسبة 50% على أن يتولى المطارنة والأساقفة كل فى إيبارشيته تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية.