تعرف على استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات مجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال تجهيز المدارس على مستوى المحافظة لاستقبال الناخبين، حيث أرسل محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة خطابا للإدارات التعليمية للتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد الاستحقاق الانتخابى لمجلس النواب، مع التنبية على إلتزام كافة العاملين بالمنظومة التعليمية بقواعد الحياد والشفافية، خاصة أن المرحلة الحالية ستشهد حالة واسعة من الحراك السياسى لمختلف التيارات.
وأكد عطية أن من بين الإجراءات الجارى اتخاذها وتنفيذها استعدادا للانتخابات البرلمانية هى..
- يحظر استخدام المنشآت التعليمية فى الدعاية الانتخابية للمرشحين.
- يحظر وضع إعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار المدرسة.
- يحظر إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالمرشحين داخل المنشآت التعليمية.
- يحظر الاشتراك في البرامج والأنشطة التي تحمل بين طياتها أى نوع من الدعاية الانتخابية تحت أى مسمى.
- يحظر السماح بتوزيع هدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية .
- توفير غرف محكمة الغلق لصناديق الاقتراع.
- عمل الصيانات اللازمة للمدارس ودورات المياه.
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