شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال تجهيز المدارس على مستوى المحافظة لاستقبال الناخبين، حيث أرسل محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة خطابا للإدارات التعليمية للتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد الاستحقاق الانتخابى لمجلس النواب، مع التنبية على إلتزام كافة العاملين بالمنظومة التعليمية بقواعد الحياد والشفافية، خاصة أن المرحلة الحالية ستشهد حالة واسعة من الحراك السياسى لمختلف التيارات.

وأكد عطية أن من بين الإجراءات الجارى اتخاذها وتنفيذها استعدادا للانتخابات البرلمانية هى..