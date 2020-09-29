شكرا لقرائتكم خبر عن كلية العلوم بجامعة الأزهر تقرر منح حاتم الدسوقى درجة الأستاذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت كلية العلوم بجامعة الأزهر، الدكتور حاتم محمد عبدة الدسوقى، درجة الأستاذية بالكلية .

وقررت اللجنة الدائمة الخاصة بترقيات أعضاء هيئه التدريس بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة منح الدكتور حاتم محمد عبدة الدسوقي، درجه الأستاذية بكلية العلوم قسم الجيولوجيا.

وقدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وحث رئيس الجامعة الكليات التى لم تتقدم للجودة على العمل على سرعة الإنجاز والتقدم؛ لأن الحصول على الجودة شيءٌ مهمٌّ، ومن صميم ما حث عليه الإسلام، كما تقدم بالشكر للكليات التي حصلت على التميز الحكومي وخاصة كليات: العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية العلوم بنات، إضافة إلى كلية الصيدلة بنات، كما حث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات على الاشتراك في مشروع خمسة آلاف أزهري، الذي تقيمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

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ووافق المجلس على النظر فى توصية لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الخاصة بتفعيل توصية المجلس الأعلى للجامعات حول قيام الطلاب بمحو أمية 4 من الأميين شرطًا أساسًا للحصول على شهادة التخرج، بالكليات النظرية بدءًا من العام الجامعى 2020/2021.

وصدق المجلس على عدد من القرارات التى تتعلق بالعملية التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت ترقية (17) من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية (27) من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد، وصدق المجلس على تعيين (51) من الهيئة المعاونة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في درجة مدرس.

كما قام المجلس بالنظر في تشكيل لجان فحص الإنتاج العلمي لشغل وظيفة مدرس لعدد (26) من أعضاء الهيئة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وكذلك النظر في الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة فحص النتاج العلمي لعدد (9) من المدرسين والأساتذة المساعدين.

والنظر في تعديل أحكام اللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها؛ لتتوافق مع متطلبات نظام التعليم المدمج (الهجين)، واحتساب الحضور عن بعد ضمن 75٪.