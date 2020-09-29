شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بـ7 مليارات جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 في 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن المحطة متعددة الأغراض التى يجرى تنفيذها حاليًا بميناء الإسكندرية على الأرصفة ويمول تكلفتها عدد من البنوك المصرية. 1ـ المحطة تعبر أول مشروع بحرى لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادي مصرية. 2ـ المشروع يجرى تنفيذه على مساحة نصف مليون متر مربع. 3ـ أطوال أرصفة المحطة مخطط لها تصل إلى حوالى 2500 متر. 4ـ سيتم تنفيذ المحطة على أعماق 17.5 متر مما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة. 5ـ طاقة المحطة ستبلغ سنويا 1.5 مليون حاوية 2 مليون طن بضائع عامة ومائة ألف سيارة بإجمالى طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12 مليون طن/ سنة. Advertisements 6ـ تكلفة المشروع الاجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه تقريبا. 7ـ معدلات تنفيذ المشروع بلغت الآن 27% تقريبا. 8ـ متوقع انتهاء تنفيذ هذا المشروع نهاية 2021. 9ـ مخطط تشغيل المحطة متعددة الأغراض خلال الربع الأول من 2022. 10ـ مخطط إدارة تشغيلها عقب انتهاء تنفيذها من قبل إحدى شركات إدارة المحطات البحرية العالمية. 11ـ شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المنشأة للإشراف على تنفيذ هذا المشروع مملوكة لهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى.

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