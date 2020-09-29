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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية لليوم الثلاثاء
وتشير توقعات درجات الحرارة لكل من مكة وأبو ظبي 40 ، وبغداد والخرطوم 41 درجة مئوية نهاراً .
بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 30 ، 31 على التوالي .
في حين تبلغ العظمى نهاراً على واشنطن 25 والصغرى 21 ، وبرلين 19 نهاراً والصغرى 8 درجات مئوية .
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .
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الوضع في مصر
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اصابات
102,955
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تعافي
95,586
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وفيات
5,901
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