شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية لليوم الثلاثاء

وتشير توقعات درجات الحرارة لكل من مكة وأبو ظبي 40 ، وبغداد والخرطوم 41 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 30 ، 31 على التوالي .

في حين تبلغ العظمى نهاراً على واشنطن 25 والصغرى 21 ، وبرلين 19 نهاراً والصغرى 8 درجات مئوية .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

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درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 29 /9 في العواصم العربية والعالمية