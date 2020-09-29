شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبدأ تلقى طلبات تراخيص المزارع والمشروعات الحيوانية عبر واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن القطاع يتوسع فى استخدام الخدمات الإلكترونية من أجل تسهيل إجراءات التراخيص ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، على المواطنين، ويأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية.

وأضاف طارق سليمان، فى تصريحات ”الخليج 365”، أنه يجرى التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، متابعًا أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، جرى تطبيق كافة ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات مما يعمل على رفع كفاءة العنابر والحظائر وتحسين معدلات أداء الدواجن أو الحيوانات بداخلها.

وتواصل وزارة الزراعة، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.

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وأوضح تقرير، أن التوسع فى إصدار تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعي، والموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.



كان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أكد أنه رغم ظروف تفشى فيروس كورونا، إلا أن القطاع قام بإصدار حوالى 11750 ترخيص تشغيل خلال تسعة أشهر منها 335 رخصة خلال الفترة من 10/9 - 16/9 لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، والموافقة على تصدير 725 طن أعلاف دواجن وأسماك إلى الخارج خلال الأسبوع قبل الماضى مما يدل على ريادتنا فى صناعة الأعلاف وعلى تحقيق أفضل معدلات تصنيع لمخاليط الأعلاف طبقاً للمواصفات القياسية وخاصة بوجود مركز إقليمى للأغذية والأعلاف مرجعى معتمد دولياً يتم من خلاله فحص الأعلاف المصدرة للخارج.

وأوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومية للإنتاج الحيوانى خاصة البتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو الخدمات الإلكترونية من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).