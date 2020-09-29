شكرا لقرائتكم خبر عن سمير زاهر ورفعت الجميل أبرز نوابها.. «كفرسعد» أيقونة الانتخابات بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد مركز كفرسعد التابع لمحافظة دمياط أيقونة الانتخابات، فهو مركز له طابع خاص يتسم بالسخونة الشديدة في أي انتخابات، ونظرا لاتساع الدائرة وترامي أطرافها حتي حدود المنصورة، ووجود قرى تتسم بالقبلية وثقافة طاعة الشخصيات التي تتسم بالحكمة والكياسة، وهو ما جعل مرشحو هذه الدائرة لبذل جهود مكثفة لكسب الشخصيات المؤثرة في القري والمدن، خاصة في المناطق ذات الثقل التصويتي مثل كفرالبطيخ وجمصه والركابية والوسطاني وميت أبوغالب وكفرالغاب، وكفرسعد بها 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية و169119 ناخبا.

ووفقا لتقسيم الدوائر الجديد لانتخابات مجلس النواب، انضمت الدائرة الثانية لمركزي فارسكور والزرقا، ويتنافس بالدائرة الثانية لانتخابات مجلس النواب 49 من بين 90 مرشحا على مستوي المحافظة، وهو ما جعل مرشحو هذه الدائرةمطالبون بالتركيز بشكل كبير وتكثيف الجولات الانتخابية في أنحاء كفرسعد والتي تتسم بالحرص على التصويت والاهتمام الشديد بالسباق الانتخابي، وهو ما كان ظاهرا في انتخابات سابقة شارك فيها الكابتن الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق ورجل الأعمال الراحل اللواء رفعت الجميل وفازوا بمقعد الدائرة بعد معارك انتخابية شرسة.

وكفرسعد التي فقدت استقلاليتها كدائرة مستقلة في انتخابات مجلس النواب بالمحافظة أصبحت قبلة للمرشحين لإعداد التربيطات ومغازلة كبار العائلات بالقري والمدن لكسب أصواتهم، بما يجعلها رمانة الميزان التي قد تحسم مصير مقعدي الفردي بانتخابات النواب بمحافظة دمياط .