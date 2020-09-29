شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية افتراضية لمعالجة قضايا السلامة في الشحن الجوي أثناء أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد في أكتوبر 2020، الدورة التدريبية الافتراضية لسلسلة الإمداد الآمن التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي- TIACA والتي ستعالج قضايا السلامة الحالية في سلسلة إمداد الشحن الجوي

يأتي تطوير هذه الدورة الجديدة نتيجة لمذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخرًا بين الاتحاد الدولي للشحن الجوي (TIACA) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، حيث دخلت TIACA في شراكة مؤسسية مع برنامج TRAINAIR PLUS التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي.، عملت الإيكاو بنشاط مع شريك التعلم والتطوير الاستراتيجي لـ TIACA- شركة حلول الطيران الاستراتيجية الدولية (SASI)، لتقديم هذه الدورة.

ستزود الدورة التدريبية الافتراضية لسلسلة الإمداد الآمن التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي- TIACA أصحاب المصلحة التنظيميين والتجاريين في سلسلة إمداد الشحن الجوي والبريد بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل معًا بشكل فعال لضمان التعامل مع الشحنة بطريقة آمنة وفعالة ضمن إطار منظمة الإيكاو التنظيمية. إطار العمل.

من خلال فهم اتجاهات السوق العالمية وسلسلة التوريد، سيكتسب المشاركون القدرة على تحديد «السبب» و«التأثير» الذي تمتلكه البضائع الخطرة في الشحن الجوي على سلامة سلسلة التوريد.

تغطي دورة الفصل الدراسي الافتراضية التي تبلغ مدتها ثلاثة أيام والتي يتم تدريسها على مستوى الإدارة جميع الموضوعات الرئيسية لمساعدة القادة في صناعة سلسلة توريد الشحن الجوي على الاستعداد لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.

هذه الدورة مثالية لمفتشي السلامة ومديري السلامة والمخاطر وكبار المشرفين والمتخصصين في البضائع الخطرة العاملين في سلطات الطيران المدني والمطارات وشركات الطيران وشركات المناولة الأرضية وسلطات الجمارك.

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من المقرر أن تبدأ جلسة تسليم الفصول الافتراضية الأولى للدورة في الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2020 مع دورات متابعة مقررة في ديسمبر 2020أدت التدابير التقييدية التي وضعتها الحكومات في جميع أنحاء العالم في جهودها لاحتواء انتشار جائحة COVID-19 إلى زيادة غير مسبوقة في حجم شحنات التجارة الإلكترونية. أدى هذا حتما إلى تضخيم مخاطر البضائع الخطرة- مثل بطاريات الليثيوم- التي تدخل سلسلة إمداد الشحن الجوي. يعد تعطيل هذا التدفق ومعالجة المخاطر التي يمكن أن تشكلها البضائع الخطرة للمشغلين أمرًا ضروريًا لسلامة موظفي شركات النقل والمعالجات.