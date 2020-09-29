شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة فوة يتابع سير العمل بمنظومة النظافة ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع مساء الاثنين وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة بكفر الشيخ، سير العمل بمنظومة النظافة ليلا بشوارع المدينة ومتابعة خطوط سير المعدات ،ومتابعة أعمال النظافة ورفع مخلفات الغاز الطبيعى للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على المستوى النظافة بالمدينة، وفاجأ عمال ومسؤولي النظافة بوردية الليل بوجوده معهم لمتابعة أعمالهم كما شدد على نظافة الأماكن الأثريه بالمدينه لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوارها.

يأتي ذلك في اطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وضرورة السعي لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة