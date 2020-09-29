شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الكشف الطبي للطلاب للالتحاق بكليات جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة المنوفية، في إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد، والذي يبدأ في 17 أكتوبر القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة.

وسجلت الجامعة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة حتي الآن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للكشف الطبي، والتي بدأت فعالياته الأحد، وتستمر حتى ٤ أكتوبر المقبل.

حيث قامت الإدارة الطبية بالجامعة بتشكيل 14 لجنة للكشف الطبي موزعة على كليات الجامعة المختلفة وذلك لتخفيف الأعداد ومنع التزاحم مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات، كما اتاحت الجامعة للطلاب الدخول وتغيير مواعيد الكشف الطبي حتي الساعة 12 منتصف الليل، وإمكانية تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة لنوع المرض الخاص بهم وذلك تيسيرا في سهولة التعرف عليهم، وتم تحديد الفترة من 11 إلى 15 اكتوبر القادم للطلاب المتخلفين عن التسجيل في الاسبوع الاول للكشف الطبي.