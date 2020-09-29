شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تبدأ حفر مترو الهرم خلال أيام وغلق منطقة العمل جزئيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للأنفاق، خلال أيام أعمال تنفيذ وحفر الجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم الممتد بطول 14 كم بين حدائق الأشجار بـ6 أكتوبر حتى الجيزة، حيث انتهت الهيئة من أعمال ترسية الأعمال المدنية والحفر إلى تحالف مكون من 4 شركات مقاولات مصرية وأنهت إجراءات التمويل المطلوب مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، إذ تمول الجايكا المشروع بـ1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر، ويتطلب موافقتها من أجل إسناد تنفيذ المشروع إلى شركات غير يابانية.

وقال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"الخليج 365"، إن الجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع الممتد بطول 14 كم و12 محطة ستنفذ الأعمال المدنية له 4 شركات هي المقاولون العرب وأبناء حسن علام وبتروجيت وكونكرد، حيث تم حسم المفاوضات معها لتنفيذ هذا القطاع، وجارى التفاوض لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من هذه المرحلة مع تحالف مصرى ياباني.

وأضاف عصام والى، أن شركات المقاولات التي ستنفذ الجزء أو القطاع الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع تستعد لإنزال معداتها وتحديد الأماكن التى ستبدأ العمل بها، حيث مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ هذه المرحلة بالكامل وافتتاحها بالكامل بعد 4 سنوات، كما أن الهيئة تسعى لضغط فترة التنفيذ لتكون أقل من 4 سنوت.

وأوضح عصام والى، أنه لن يتم غلق شارع الهرم كليا خلال فترة تنفيذ المشروع إنما سيكون الغلق جزئيا، حيث سيتم غلق حارة ونصف فقط فى كل اتجاه وسيتم ترك حارة ونص من الشارع، مع إجراء تحويلات مرورية لشارع فيصل أو ترسا فى المناطق التى يضيق فيها شارع الهرم أو ذات الكثافة العالية مثلما سيحدث فى منطقتى المطبعة والعريش، وذلك بالاشتراك مع المحافظة وإدارات المرور.