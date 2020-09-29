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ننشر أسماء المرشحين على مقاعد الفردى في محافظة أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى.

وتأتى أسماء المرشحين الفردي فى أسوان

دائرة إدفو أسوان

على محمد عبدالرحيم حسين

 

المغازى حسين حسن معوض

 

رمضان سعد عمر حسن

 

أشرف يونس  محمود محمد

 

عبد الغفار الضيفى أحمد عبدالباسط

 

حمدان حسن نادى أحمد

 

إبراهيم يونس موسى محمد

 

لواحظ عبدالخالق أحمد على

 

ابتسام محمد الصالح حسن احمد

 

محمد خيرى محمد حامد

 

إسماعيل مصطفى أحمد عبيد

 

عبد الحميد حامد حسن جودة

 

صالح منصور معوض أحمد

 

شوق حسين سالم جواد

 

عيد حسيب حسين محمد

 

حسن الأمين سليمان احمد

 

عبدالحارس إبراهيم حارس إبراهيم

 

محمد هلالى محمد حسن

 

أحمد حسين أحمد محمود

 

محمد ربيع عبده حسن عمر

 

حسن جابر أمين حسن

 

عامر محمود محمد إسماعيل

 

عمر فرج حسين محمد

 

محمود عبد المحسن محمد حسن

 

ياسمين محمد محمود حسن

 

هدى عبدالحارس  حسين الطيب

 

محمددين حسن احمد عجيب

 

موسى محمد على سليمان

 

دائرة أول أسوان

جلال أبوالحسن حسن محمد

 

جابر إبراهيم احمد خليل

 

أحمد يسن منصور طه

 

عاشور محمود محمد إدريس

 

مدحت ركابى محمود عبد الرحمن

 

أبو النصر أحمد فيصل حسين أحمد

 

أبو الحسن الشاذلى حمدى الصافى محمد

 

أحمد محمد عباس عبدالحميد

 

كمال منصور أنور بدوى

 

مجدى زكى أحمد حجار

 

فاطمة جاد موسى شحات

 

ثريا محمد عبدون على

 

محمد عوض صالح أحمد

 

محمد حمادى رزق عزام

 

منصور محمد منصور حسين

 

هانى يوسف حسن بهلول

 

سعد محمد حمادة حسين

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عبد العاطى محمود عبد الحميد محمد

 

كوثر شحات عبد الوهاب محمد

 

محمد سعيد عبدالحميد محفوظ

 

محسن محمد أش الله سليمان

 

جودت عبدالجبار ثابت جودت

 

عبدالعزيز حسب الله حسن عوض الله

 

وفاء عبدالقوى على محمد

 

محمد عبدالله عبد الغنى غالب

 

عبدالعزيز سليمان حسن ابراهيم

 

داليا محمود سامى محمود ربيع حافظ

 

أنور عبد المحسن حسن حمد

 

محمد فؤاد حسين شريف

 

محمد محمود محمد القباحى

 

كريمة عبده حسين على

 

محمدرضا محمد عبد العزيز عبدالرحمن

 

محمد عبد الباسط محمد سليم

 

هلال أحمد الدندراوى محمد

 

أحمد محمد صالح حسن على

 

دائرة كوم أمبو

 

أحمد رضوان

 

أحمد حسين خليفة عبد الله

 

محمد عبد السيد محمد أحمد

 

محمد أحمد محمد يوسف

 

عمر أحمد مرتضى دغار

 

أيمن أمين على محمد

 

نجوى محمود عثمان محمود أبوسيف

 

محمود عليان إبراهيم على

 

حمدى صالح محمد على جامع

 

إبراهيم يوسف عبدالدايم أحمد

 

محمد عبد الواحد طه عبد المعطى

 

مارك منير كامل جورجى

 

نادر صلاح الدين أبو المجد طه

 

محمد مصطفى محمود سليم

 

دائرة نصر النوبة

محمد هلال خليل محمد دهب

 

حسن محمد احمد عبدالكريم

 

مطر حامد محمد حامد

 

حسن احمد عبدالله سليمان

 

حمدى يوسف حسين خليل

 

منى محمد خليل محمود

 

إدريس  حسن الحاج محمدادريس

 

أسامة عبد الستار حسن محمد

 

محمد فؤاد على عزت

 

أشرف محمد عبد الحميد توفيق

 

أشرف جلال الدين مرسى محمد

 

ربيع الطيب عبد المجيد محمد

 

يسن عبد الصبور محمد على

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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