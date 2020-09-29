أخبار × 24 ساعة.. مجمع للمصالح الحكومية لكل محافظة وربطه بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. السيسي يجتمع بمدبولى والمشاط ويوجه بحوكمة الاستخدام الأمثل لتمويل المؤسسات الدولية الحكومة: مجمع للمصالح الحكومية بكل محافظة وربطه مع العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة.. صور صرف المعاشات والنفقات من بنك ناصر الاجتماعى من خلال جداول منظمة لمنع التكدس التعليم تعلن ضوابط الدراسة فى الترم الأول للعام الدراسى الجديد الحكومة تعلن السماح بالبناء من غد الثلاثاء لكل صاحب رخصة سارية "الصحة" تحث السيدات على المشاركة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة.. فيديو Advertisements وزيرة الصحة: تجارب لقاح كورونا تمت على 40 ألفا ولم تظهر عليهم أعراض جانبية مول تجارى أعلى محطة مترو ماسبيرو لخدمة أهالى بولاق أبو العلا الطرق والكبارى تعلن انتهاء 85% من الخطة القومية للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه التعليم العالى تعلن تسجيل 9000 طالب وطالبة بتنسيق الشهادات المعادلة لأول مرة.. الإسكان تطلق خدمة نقل الحجز باسم الورثة في حالة وفاة صاحب الطلب تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. المدارس الثانوية 60% ومعاهد التمريض 75%

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